بالوثيقة ً..عقيل الطريحي محافظ كربلاء يصرف بدون وجة حق اكثر من ٩٤مليار كانت مخصص لبناء مدارس

2019/06/02 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام عقيل الطريحي محافظ كربلاء المقال بصرف مبلغ قدره (٩٤،٦٢٥،١٠٤،٧٥٤) اربعة وتسعون مليار دينار وستمائة وخمسة وعشرون مليون دينار في عام ٢٠١٤ للأحتفالات في كربلاء حسب زعمه والمثبت في وثيقة تقرير ديوان الرقابة المالية لحسابات ٢٠١٤ .والمرفق ادناه علما” ان هذا المبلغ كان مخصص ان – يبني ١٠٠ مئة مدرسة جديدة – ويبلط ٢٥٠ […]

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