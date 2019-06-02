الاتصالات تعيد عمل كابل سعات الانترنت البحري للخدمة

2019/06/02 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت الملاكات الهندسية والفنيه في مديرية اتصالات البصرة وبالتعاون مع شركة فالكون باصلاح عارضة الكابل البحري

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