إحباط إدخال عجلة مفخخة الى الدجيل

2019/06/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، اليوم الأحد، من احباط محاولة لادخال عجلة مفخخة الى مدينة الدجيل بمحافظة صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على القبض متهم يستقل عجلة نوع كيا محملة بالمتفجرات {تي ان تي} كان يحاول ادخالها الى مدينة الدجيل".وأضاف، أنه "تم تسليم المتهم الى مكافحة اجرام الدجيل لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".انتهى

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