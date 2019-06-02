إيران ترفض العرض الأمريكي بالحوار دون شروط مسبقة

2019/06/02 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت إيران التفاوض مع الولايات المتحدة، اليوم الاحد، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، استعدادها للتحاور مع طهران دون شروط مسبقة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، إن التغيير الشامل لسلوك الولايات المتحدة وأفعالها إزاء الأمة الإيرانية هو المعيار الذي سيؤخذ في الاعتبار قبل أي تفاوض محتمل".

وأضاف، ان إيران لا تأخذ في الاعتبار لعبا على الكلمات واستخداما للهجة جديدة من أجل التعبير عن أهداف سرية".

وتابع، ان "ما نقل عنه بيان للخارجية الامريكية أن تركيز بومبيو على مواصلة أكبر قدر من الضغط على إيران يظهر استمرار السلوك الخاطئ نفسه الذي ينبغي تصحيحه".

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره السويسري إيناسيو كاسيس، ان "امريكا على استعداد لبدء مباحثات دون شروط مسبقة.



نحن مستعدون للجلوس معهم إلى طاولة مفاوضات".

وأضاف، أن "الجهود الأميركية لإنهاء الأنشطة الخبيثة لإيران ستتواصل مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لا تنوي تخفيف عقوباتها بحق إيران وبرنامجها النووي".

يذكر ان ترامب هدد إيران بالدمار الكامل في حال اختارت قتال الولايات المتحدة، مبديا في الوقت ذاته انفتاحه على المفاوضات مع طهران لإبرام اتفاق جديد بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي السابق الذي وصفه بـالكارثي".



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