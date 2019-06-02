الخارجية الايرانية:تصريحات بومبيو تلاعب بالالفاظ

2019/06/02 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أن التلاعب بالالفاظ وتبيين الاهداف الخفية في اطار تعابير جديدة ليس معيارا للعمل.وأضاف موسوي، في تصريح ادلى به اليوم الاحد رداً على تصريح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو القائم على استعداد بلاده للتفاوض مع ايران دون قيد أو شرط، إن المعيار يتمثل بالتغيير الاساسي لمواقف اميركا

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