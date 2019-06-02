القبض على 4 عناصر من داعش أحدهم محكوم بالإعدام في ديالى

2019/06/02 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، عن تمكنها من القبض على ٤ عناصر ينتمون لما يسمى ب “ولاية ديالى” بينهم أحد المحكومين بالإعدام غيابيا.وقالت المديرية في بيان تلقت /ميديا نيوز /، نسخة منه، إنه “بعملية نوعية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع مكافحة إرهاب ديالى من القاء القبض على مجموعة إرهابية مكونة […]

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