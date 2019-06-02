“هارتس” تكشف عن تفاصيل مرعبة لصفقة القرن.. تعرف عليها ؟

2019/06/02 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت صحيفة هآرتس الصهيونية ، السبت، عن جزء من تفاصيل ما يمسى بـ”صفقة القرن” لإنهاء وتصفية القضية الفلسطينية.وقالت الصحيفة في تقرير تابعته وكالة / ميديا نيوز /، أن جزء من الصفقة “هو ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب يريد تجنيس اللاجئين الفلسطينيين وتسويتهم في العديد من البلدان ، بما في ذلك لبنان وسوريا […]

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