بالصور ، إحتفالات اليوم العالمي لحماية الطفل في ناحية سنوني

2019/06/02 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ أحمد خلف اقامت منظمة هيومانيتي احتفالا للأطفال يوم أمس السبت 01.06.2019 في ناحية سنوني/ الشمال ضمن قضاء شنگال غرب نينوى شمال العراق بمناسبة اليوم العالمي لحماية الطفل في مركز مساحة صديق الطفل التابعة لها.“سعد اسماعيل” مدير مساحة صديق الطفل لمنظمة هيومانيتي قال في حديث ل “ايزيدي 24” “احتفلنا يوم امس […]

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