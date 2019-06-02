اعتقال ’’سماسرة’’ لداعش بعملية نوعية في ديالى.. هكذا يبتزون المزارعين!

2019/06/02 | 21:07

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بغداد اليوم - ديالى

أعلن قائد شرطة محافظة ديالى، اللواء فيصل العبادي، اليوم الاحد، اعتقال "سماسرة" تنظيم داعش بعملية نوعية جرت شمال شرق المحافظة.

وقال العبادي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطة ديالى وبالتنسيق مع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، تمكنت من اعتقال اثنين من سماسرة تنظيم داعش، كانوا يقومون بابتزاز المزارعين في قاطع ناحية قره تبه (112كم شمال شرق بعقوبة) للحصول على أموال مقابل عدم احراق حقول الحنطة".

وأضاف قائد شرطة ديالى، أن "عملية الاعتقال، جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة"، مؤكداً أن "السماسرة يعلمون لصالح داعش لتوفير مصدر مالي لخلاياه".

وتعرضت محاصيل الحنطة في بعض مناطق ديالى في العظيم، ومدن أخرى، إلى حرائق أدت إلى خسائر مادية، وفيما تبنى تنظيم داعش تلك الحرائق، فأن أصحاب بعض الحقول ونواب يتهمون "جهات داخلية وخارجية" بالوقوف خلفها لضرب الاقتصاد العراقي.

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي في محافظة ديالى، اليوم الأحد، بأن شرطيا أصيب جراء انفجار عبوة ناسفة شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق زراعي بأطراف منطقة الجيزاني (30كم

بغداد اليوم _ بغداد

أكد القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، أن الوضع الأمني في كركوك "مسيطر عليه، رغم التداخلات والتعقيدات"، فيما أشار إلى أن "تنوع" المحافظة "يستدعي" التعاون بين الحكومة الا

بغداد اليوم - ديالى

اكدت قيادة شرطة محافظة ديالى، الاحد (2 حزيران 2019)، عدم تسجيل اي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا وذلك على خلفية معلومات اشارت الى حدوث عمليات تهجير على خلفية مقتل 3 اشخاص بنيران مجهولين.

وقال الناطق ا

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