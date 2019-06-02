2019/06/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوة من فرقة المشاة الاولى عثرت على عجلة “تنكر” معد للتفخيخ في عمق صحراء الانبار.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة من فرقة المشاة الاولى نفذت واجب بحث وتفتيش عن عناصر داعش الإرهابي وإلقاء القبض على مطلوبين والبحث عن الاوكار في المناطق الصحراوية”.واضاف انه “خلال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على “تنكر” معد للتفخيخ في صحراء الانبار وكالة خطوة برس.

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