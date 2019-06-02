قيادي في الوطني الكردستاني: الاجتماع ركز على وحدة القرار في مسالة تشكيل الحكومة

2019/06/02 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

اكد القيادي في الوطني الكردستاني غياث السورجي ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني عقد اجتماعا اليوم في السليمانية، باشراف كوسرت رسول علي

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