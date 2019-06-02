العبيدي: أحداث أبو خنازير إختبار لعبد المهدي

2019/06/02 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عد القيادي في كتلة الاصلاح النائب خالد العبيدي، أحداث قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى اختبار للقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وقال العبيدي في بيان “ماجرى في قرية ابو خنازير بمحافظة ديالى من عمليات قتل وتخويف للآمنين وتهجير هو أول اختبار حقيقي للقائد العام للقوات المسلحة والقوات الامنية، لأنه اختبار سيكشف عن مدى قدرة الدولة في محاسبة المجرمين الفاعلين والمقصرين في حماية العراقيين”.وأضاف “المطلوب الآن موقف واضح من القيادات الأمنية وتحرك سريع لطمأنة مواطني هذه القرية ولكل العراقيين بأن الدولة حاضرة وقوية وقادرة على الاقتصاص من المجرمين الذين يحاولون اعادة العراق الى مربع فرق الموت والرحمة للضحايا الآمنين والخزي للمجرمين والمتواطئين معهم”.وكانت قيادة شرطة محافظة ديالى، أكدت اليوم عدم تسجيل أي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا.وقال الناطق الاعلامي باسم شرطة ديالى العقيد غالب العطية في بيان ان “شرطة ديالى لم تسجل اي نزوح قسري للعوائل من قرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا والوضع الان هادى ومستقر”.وأضاف العطية ان “قائد شرطة ديالى اللواء فيصل العبادي أمر بتعزيز القوة الامنية الموجودة في القرية فوزا وارسل فريق مختص للتحقيق في ملابسات جريمة قتل 3 من ابناء القرية يوم امس للوقوف على اخر المستجدات والاسراع باعتقال الجناة” مؤكدا بان “الجريمة كانت متزامنة مع جرائم اخرى في قرية المحولة المجاورة لها والتي ادت الى سقوط ضحايا بينهم منتسب امني قبل يومين”.وأشار البيان الى ان “الشرطة تعتبر الدم العراقي مقدس وتتعامل بمهنية عالية مع اي تهديد يمس اي منطقة مؤكدا بان هناك خيوط مهمة حول الجرائم الاخيرة في المحولة وابو خنازير سيتم كشفها قريبا امام الراي العام”.ودعا العطية “الساسة والنواب الى تجنب الادلاء بتصريحات تحمل معلومات مغلوطة وغير دقيقة لانها تؤثر على المشهد الامني بشكل سلبي وتعطي رسائل سلبية للراي العام مؤكدا بانه ليس كل ما ينشر في صفحات الفيس بوك ومنصات التواصل الأخرى يؤخذ على محمل الجد مجددا التاكيد بان اي عائلة لم تنزح من ابو خنازير”.انتهى

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