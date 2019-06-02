2019/06/02 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كتب / د.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفقة القرن والرهان على المقاومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كتب / د.
ميساء المصري…
في يوم القدس العالمي جاء خطاب السيد حسن نصر الله كالقشة للغريق في وقت أصبح ردع الجبروت الصهيو...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صفقة القرن والرهان على المقاومة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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