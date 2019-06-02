صفقة القرن والرهان على المقاومة

2019/06/02 | 21:12

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كتب / د.



ميساء المصري…

في يوم القدس العالمي جاء خطاب السيد حسن نصر الله كالقشة للغريق في وقت أصبح ردع الجبروت الصهيو...

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