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صفقة القرن والرهان على المقاومة


صفقة القرن والرهان على المقاومة
2019/06/02 | 21:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كتب / د.

ميساء المصري…

في يوم القدس العالمي جاء خطاب السيد حسن نصر الله كالقشة للغريق في وقت أصبح ردع الجبروت الصهيو...

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