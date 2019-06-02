قطر تصدر موقفا من قمة مكة

2019/06/02 | 21:12

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أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجي...

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