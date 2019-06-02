ترامب يحث بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق‎

2019/06/02 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، عشية زيارته

لندن، المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، وعلى رفض دفع 39

مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) متفق عليها كفاتورة الطلاق بين الطرفين.

جاء ذلك خلال مقابلة صحفية أجرتها معه صحيفة ”صنداي تايمز“

البريطانية، ونشرت بعد يومين من تأكيده لـصحيفة ”ذي صن“ الشعبية، أن وزير الخارجية

البريطاني السابق بوريس جونسون سيكون ”رئيسًا ممتازًا“ لحكومة بريطانيا خلفًا لتيريزا

ماي التي ستستقيل رسميًا من منصبها في السابع من حزيران/يونيو الجاري على خلفية فشلها

في تمرير اتفاق ”بريكست“ في البرلمان.

ويقوم ترامب بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة بين الثالث

والخامس من حزيران/يونيو.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي الملكة إليزابيث الثانية،

ويجري مباحثات مع تيريزا ماي.

وفي مقابلته مع ”صنداي تايمز“، حث ترامب الحكومة البريطانية

على اتباع نهجه التفاوضي في مسألة ”بريكست“.

وقال: ”إذا كانوا لا يحصلون على ما يريدون..



كنت لأنسحب

… إذا لم تحصلوا على الاتفاق الذي تريدونه، وإذا لم تحصلوا على اتفاق عادل، إذًا انسحبوا“.

وبخصوص فاتورة الطلاق، صرح ترامب للصحيفة قائلاً: ”لو كنت

مكانهم، ما كنت لأدفع 50 مليار دولار.



هذا موقفي.



لم أكن لأدفع، هذا مبلغ هائل“.

ووافقت ماي على دفع هذا المبلغ الضخم لتسوية التزامات بلادها

في عضوية الاتحاد الأوروبي التي بدأت قبل أكثر من 4 عقود.

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