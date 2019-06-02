على خلفية الأوضاع في ديالى.. ائتلاف علاوي يدعو عبد المهدي لعقد مؤتمر وطني عاجل

2019/06/02 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

دعا ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، اليوم الأحد، رئيس

الوزراء عادل عبد المهدي إلى عقد مؤتمر وطني عاجل، على خلفية الأوضاع التي تشهدها محافظة

ديالى.

وقال رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، كاظم الشمري،

في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نراقب بقلق بالغ خطورة الأوضاع

والأحداث الجارية في محافظة ديالى والتي تريد أن تدفع أهالي المحافظة باتجاه اقتتال

وحرب أهلية”.

وأضاف الشمري، أن “ائتلاف الوطنية يدعو القائد العام

للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى عقد مؤتمر وطني عاجل تشترك فيه كل القوى السياسية

والعشائرية ومنظمات المجتمع الوطني في المحافظة من أجل الوقوف بوجه هذه الهجمة الشرسة

التي تتعرض لها محافظة ديالى”.

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