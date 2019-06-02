نائب عن سائرون يطالب عبد المهدي بتعزيز القطعات العسكرية في ديالى

2019/06/02 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالى

طالب رئيس تحالف سائرون في محافظة ديالى النائب برهان المعموري

، اليوم الأحد، القائد العام للقوات المسلحة بتعزيز القطعات العسكرية لمنع حدوث اي

خرق امني مستقبلاً.

وقال المعموري في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، تتعرض بعض مناطق

محافظة ديالى بين الحين والآخر إلى خروقات أمنية تؤدي إلى استشهاد وجرح عدداً من أفراد

القوات الأمنية والمواطنين ، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الأمن المجتمعي

وعدم السماح بإثارة المشاكل فيها.

وأضاف أن “أمن محافظة ديالى هو خط أحمر بالنسبة لنا

ولن نسمح لأي جهة كانت بان تعبث بأرواح ابنائنا ، مؤكداً على ضرورة تكاتف الأهالي مع

القوات الأمنية للكشف عن أي محاولة تهدف إلى الاخلال بأمن المحافظة وتشويه صورتها.

وأوضح المعموري أن” ديالى من المحافظات ذات الجغرافية

الصعبة المترامية الأطراف وأن تعداد القوات العسكرية فيها لا يفي بالغرض ، مطالباً

رئيس الوزراء بتعزيز قطعات الجيش والشرطة وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات لمنع حدوث

اي خرق امني مستقبلاً.

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