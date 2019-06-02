أفضل الطرق للتخلص من الانتفاخ المزعج

2019/06/02 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يعاني بعض الناس من استمرار انتفاخ المعدة المزعج رغم تناول الطعام الصحي وشرب الكثير من الماء، لذا سعى خبراء التغذية لتقديم الحل الأمثل.وفيما يلي بعض الطرق البسيطة التي يمكن اتباعها للتغلب على الانتفاخ، دون الحاجة إلى تغيير نمط غذائك تماما: 1- استبدل الشوكولا الحلوة أو الغنية بالحليب، بالداكنة في حين أن منتجات […]

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