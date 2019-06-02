2019/06/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت القوات الامنية اليوم الأحد، محاولة لادخال عجلة مفخخة الى مدينة الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي ” إن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على متهم يستقل عجلة نوع كيا محملة بالمتفجرات (تي ان تي) كان يحاول ادخالها الى مدينة الدجيل.وأضاف، أنه تم تسليم المتهم الى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احباط محاولة ادخال عجلة مفخخة الى الدجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احباط محاولة ادخال عجلة مفخخة الى الدجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).