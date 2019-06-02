القبض على أثنين من سماسرة داعش بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة

2019/06/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة ديالى عن القبض على أثنين من سماسرة تنظيم داعش بعملية نوعية شمال شرق بعقوبة .وقال اللواء فيصل العبادي قائد شرطة ديالى لمراسل وكالة وطن للانباء اليوم ان قوة امنية مشتركة من شرطة ديالى والاستخبارات وجهاز مكافحة الارهاب تمكنت من القبض على اثنين من سماسرة تنظيم داعش كانوا يقومون بأبتزاز المزارعين في […]

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