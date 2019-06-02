2019/06/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، بالقبض على عصابة مخدرات في قضاء طوزخورماتو ومصادرة كميات من مادة الـ”كريستال” المخدرة كانت بحوزتهم.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة أمنية، واستنادا الى معلومات استخبارية، ألقت القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوزخورماتو”.وأضاف المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على عصابة مخدرات في طوزخورماتو ومصادرة كميات “كريستال” كانت بحوزتهم وكالة خطوة برس.

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