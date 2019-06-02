2019/06/02 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أعلنت شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الأحد، العثور على عبوتين ناسفتين موضوعتين داخل مركبة حمل جنوبي المحافظة.وقالت في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قوة من فوج الطوارئ الرابع واثناء التفتيش الدقيق مع مفارز الـk9، عثرت على عبوتين ناسفتين محليتي الصنع داخل عجلة نوع كيا حمل عند مدخل سيطرة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على عبوتين ناسفتين داخل مركبة حمل جنوبي صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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