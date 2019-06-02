2019/06/02 | 21:28

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قوات الاحتلال تعتدي على فتاة فلسطينية في القدس المحتلة

أفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ،مساء الأحد، بان طواقهما

الطبية تعاملت مع اصابة فتاة (٢٨ عاماً) بعد الاعتداء عليها بالضرب

المبرح واصابتها بالرأس من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في

منطقة باب الساهرة في القدس المحتلة.وذكرت الجميعة في بيان لها، بان طواقهما نقلت الفتاة إلى مستشفى

المقاصد لتلقي العلاج، مشيرة الى ان الطواقم واجهت صعوبة كبيرة

بالوصول الى الاصابة بعد منع سيارات الاسعاف من الدخول لمحيط البلدة

القديمة.

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