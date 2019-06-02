2019/06/02 | 21:28

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السوداني: البرلمان لا يملك رقما محددا بعدد المناصب بالوكالة والدرجات الخاصـة

الاحد

02

حزيران

2019 :

09:14 pm

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اعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ان مجلس النواب لا يملك رقما

محددا باحصائيـة عدد المناصب بالوكالة والدرجات الخاصـة في الدولة

العراقية . وذكـر النائب محمد شياع السوداني ان البرنامج الحكومي حدد الخامس

والعشرين من نيسان موعدا لإنهاء ملف العمل بالوكالة ، وكذلك قانون

الموازنة العامة ايضا تضمن فقرة تتعلق بحسم مناصب الوكالات لغاية

نهاية شهر حزيران الحالي، مبينا ان الاجتماعات الحالية لا تخلو من

عمليات ضغط على اصحاب القرار للعمل بالمحاصصة التي لم تتخلى عنها

الكتل ، بدلا من المضي نحو معايير الكفاءة والتخصص والنزاهة.وأوضح ان

الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة هي حصص ستتقاسمها الاطراف التي

اشرفت على تشكيل هذه الحكومة.

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