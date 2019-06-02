فرقة الرد السريع: اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بحوزتهم اختام وهويات وباجات مزورة تابعة لهيئة الحشد الشعبي

2019/06/02 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، الاحد، اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات بحوزتهم اختام وهويات وباجات مزورة تابعة لهيئة الحشد الشعبي في قضاء طوز خرماتو بمحافظة كركوك.

وأفاد بيان للفرقة اليوم، (2 حزيران 2019)، انه "بعد معلومات استخبارية تمكنت فرقة الرد السريع من القاء القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوز خرماتو".

واضاف البيان ان الفرقة "صادرت كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال واختام وهويات وباجات مزورة تابعة لهيئة الحشد الشعبي".

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