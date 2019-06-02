2019/06/02 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الأحد، من احباط محاولة لادخال عجلة مفخخة الى مدينة الدجيل بمحافظة صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من القاء القبض على القبض متهم يستقل عجلة نوع كيا محملة بالمتفجرات (تي ان تي) كان يحاول ادخالها الى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد والقوات الأمنية يحبطان محاولة ادخال عجلة مفخخة الى الدجيل وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد والقوات الأمنية يحبطان محاولة ادخال عجلة مفخخة الى الدجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد والقوات الأمنية يحبطان محاولة ادخال عجلة مفخخة الى الدجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).