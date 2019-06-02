بارزاني يتلقى تهنئة امريكية رفيعة وتأكيد يخص علاقة واشنطن- كوردستان

2019/06/02 | 21:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تلقى رئيس اقليم كوردستان المنتخب نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الذي هنأه بانتخابه رئيسا للاقليم، ومؤكدا على تمتين العلاقات الثنائية وحل المشكلات بين اربيل وبغداد عبر الحوار.وجاء في بيان لرئاسة حكومة اقليم كو ردستان ورد لشفق نيوز، ان بارزاني تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو مهنئا اياه بانتخابه رئيسا لاقليم كوردستان، ومتمنيا له النجاح في مهام عمله الجديد، ومؤكدا على تمتين العلاقات بين بلاده واقليم كوردستان والعراق في جميع المجالات.وقال ان بومبيو عبر عن امله في ترسيخ وتقوية العلاقات بين اربيل وبغداد وان تتم معالجة جميع المشكلات عبر الحوار.واضاف البيان ان بارزاني من جهته عبر عن شكره لبومبيو لاتصاله الهاتفي وتهانيه، مجددا التأكيد على تقوية العلاقات بين الاقليم والعراق في جميع المجالات ومعالجة المشكلات بين اربيل وبغداد عن طريق المفاوضات والحوار.

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