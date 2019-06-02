الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة إقالة قائدها

2019/06/02 | 21:37

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بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، حقيقة إقالة قائدها الفريق رائد شاكر جودت.

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