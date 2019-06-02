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الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة إقالة قائدها


الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة إقالة قائدها
2019/06/02 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

كشف قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، حقيقة إقالة قائدها الفريق رائد شاكر جودت.

يتبع...

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