2019/06/02 | 21:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة إقالة قائدها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
كشف قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، حقيقة إقالة قائدها الفريق رائد شاكر جودت.
يتبع...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة إقالة قائدها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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