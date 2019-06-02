2019/06/02 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرقة الرد السريع، الاحد، عن اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.وذكرت الفرقة في بيان تلقته وكالة صدى، انه “بعد معلومات استخبارية ألقى عناصر فرقة الرد السريع القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات في قضاء طوز خورماتو”.وأضافت أن “الفرقة صادرت كميات كبيرة من المخدرات نوع كرستال واختام وهويات وباجات مزورة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال عصابة تتاجر بالمخدرات في طوزخرماتو وكالة صدى الاعلام للانباء.

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