قطر تعلن موقفها من بياني القمتين الطارئتين العربية والخليجية

2019/06/02 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة

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