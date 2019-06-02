تعليقات ” تجلد ” وزير الكهرباء لؤي الخطيب بعد نشره صوره مع مكاتب المراجع في النجف

2019/06/02 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : شن مدونون عراقيون واخرون من متصفحي موقع “تويتر” هجوما لاذعا ضد وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب , واتهموه بمحاولة استمالة الامور الدينية والمذهبية واستخدام المرجعية الدينية و المراجع الكرام في التغطية على فشله وفشل وزارته بتخفيض حدة الازمة التي تشهدها مدن العراق ..الوزير لؤي الخطيب نشر صورا مع عدد من مكاتب […]

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