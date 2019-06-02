2019/06/02 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس شهدت ساحات المسجد الأقصى اليوم الأحد مواجهات بين المصلين وقوات الأمن الإسرائيلية التي كانت ترافق يهودا متطرفين دخلوا إلى ساحات المسجد من باب المغاربة.وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى إن “اقتحام المسجد الأقصى المبارك وبأعداد كبيرة من المتطرفين تجاوزت 800 جاء بقرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية”.وأضاف “إسرائيل تريد تغيير

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زيارة يهود متطرفين تثير غضب الفلسطينيين في ساحات المسجد الأقصى وكالة خطوة برس.

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