ساهمنا في انقاذ 425 الف دونم من الحرائق استهدفت المحاصيل الزراعية

2019/06/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع المدني: بغداد ـ الصباح الجديد: قال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان، ان حرائق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، استهدفت 450 الف دونم في 210 حوادث منذ الثامن من آيار الماضي.وقال اللواء سلمان في مؤتمر صحفي امس الاحد بشأن حرائق المحاصيل الزراعية في كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى “سجلنا 15 حادثاً ...

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