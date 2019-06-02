2019/06/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: شدد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، السيد عمار الحكيم، على ضرورة تسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية.وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد نسخة منه امس الاحد ان السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وبحثا “تطورات تنفيذ البرنامج الحكومي وضرورة الإسراع بتنفيذه على وفق التوقيتات الزمنية ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يؤكد إنهاء العمل بالوكالة وتسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يؤكد إنهاء العمل بالوكالة وتسليم الدرجات الخاصة لذوي الكفاءة العالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).