العمل النيابية تتعهد متابعة قضية راتب ايار مع هيئة التقاعد للوقوف على الحقيقة

2019/06/02 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: اكد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية فاضل جابر امس الأحد، أن مجلس النواب سيتابع مع هيئة التقاعد الوطنية راتب شهر ايار الماضي للوقوف على حقيقة عدم صرفه، مشيرا إلى أن مجموعة من النواب سيقومون بزيادة الهيئة لمتابعة الأمر.وقال جابر في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “التوضيح الذي اصدرته هيئة ...

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