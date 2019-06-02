روحاني ردا على تصريحات بومبيو: لاخيار لايران سوى المقاومة

2019/06/02 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة رد الرئيس الإيراني حسن روحاني على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أبدى، اليوم الأحد، استعداد واشنطن للتفاوض مع طهران، إذا أصبحت تتصرف كـ”دولة طبيعية”.ونقل الموقع الرسمي للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله: “على الطرف الآخر الذي غادر طاولة المفاوضات وخرق اتفاقا أن يعود ويصبح دولة طبيعية.أما الآن فلا خيار لنا […]

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