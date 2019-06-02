امنية ديالى: ضحايا ابي صيدا استشهدوا على يد داعش الاجرامي

2019/06/02 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص رد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى صادق الحسيني على الاتهامات التي تسوق ضد الجشد الشعبي في ناحية ابي صيدا، مبينا ان عملية القتل للمدنيين كانت على يد داعش الاجرامي وليس جهات مسلحة.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، ان “اسباب التحركات لداعش في ناحية ابي صيدا هي بسبب البساتين المتروكة، وعدم وجود اصحابها […]

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