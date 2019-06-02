النائب السوداني يدعو الحكومة إلى العدالة في توزيع منحة (العيدية)

2019/06/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني الحكومة إلى العدالة في توزيع منحة (العيدية) “.وقال السوداني في بيان ” ان التفاوت والتمييز بين موظفي دوائر الدولة مرفوض ويمثل بدعة في سياق عمل مؤسسات الدولة وهذا الكلام بدا واضحا جليا من خلال توزيع منحة (العيدية) بين الموظفين بشكل متفاوت وغير منصف اذ توزع […]

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