بالوثيقة.. محافظ كربلاء المقال يصرف 94 مليار دينار على الاحتفالات!!

2019/06/02 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت وثيقة قيام محافظ كربلاء المقال عقيل الطريحي، صرف أكثر من 94 مليار دينار على الاحتفالات في المحافظة.وأشارت الوثيقة الى ان الطريحي صرف 94 ملياراً و625 مليوناً و104 الآف و754 ديناراً في عام ٢٠١٤ للإحتفالات في كربلاء حسب زعمه والمثبت في وثيقة تقرير ديوان الرقابة المالية لحسابات ٢٠١٤”.وتشر مصادر الى […]

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