قارب عدد سكان المدينة.. نصف مليون مشجع في ليفربول لتحية الأبطال

2019/06/02 | 22:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

استقبل فريق ليفربول المتوج بابطال دوري اوربا عدد من المشجعين وصل الى نصف مليون مشجع قارب عدد سكان المدينة، في مشهد سيبقى محفورا في ذاكرة المدينة الإنجليزية العريقة.

ووفقا لمحافظ مدينة ليفربول، جو أندرسون، فإن" عدد الجماهير التي احتشدت لتحية الفريق في شوارع المدينة، تجاوز نصف مليون مشجع، وهو رقم "هائل"، يعادل عدد سكان مدينة ليفربول بالكامل، والذين يصل عددهم إلى نحو 552 ألف شخص.

وكانت التقارير الأولية قد توقعت حضور 250 ألف مشجع في مسيرة أبطال أوروبا، لكن تغريدة أندرسون على حسابه في تويتر، أكدت أن الرقم الرسمي للحاضرين تجاوز نصف مليون شخص.

واحتفل اللاعبون والجهاز التدريبي لليفربول بالكأس "الثمينة" من على قمة حافلة حمراء مفتوحة، سارت وسط شوارع ليفربول، مع أمواج حمراء من المشجعين.

وتبادل اللاعبون كأس دوري الأبطال من على فوق الحافلة، ولوحوا بها للجماهير العارمة التي احتشدت لتحية فريقهم الذي أصبح بطل أوروبا مساء السبت.

وأغلقت المدينة عدة محطات للحافلات بسبب مسيرة دوري الأبطال، التي مرت على جميع الشوارع الرئيسية في المدينة.

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