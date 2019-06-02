بمناسبة العيد.. سجن في دهوك يمنح النزلاء اجازة لقضاء العطلة

2019/06/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

منحت إﺩﺍﺭﺓ ﺳﺠﻦ ‏(ﺯﺭﮔﺎ‏) ﻓﻲ محافظة ﺩﻫﻮﻙ إجازة ﻟﻤﺪﺓ أﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﺴﺠﻨﺎﺀ ﻟﻘﻀﺎﺀ عطلة ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻣﻊ ذويهم.

وقال مصدر محلي في حديث إنه "ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻴﺪ

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