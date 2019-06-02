حزب المعارضة باليونان يتصدر نتائج أول استطلاع رأي بعد الدعوة لانتخابات مبكرة

2019/06/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف استطلاع للرأي أن حزب المعارضة الرئيسي في اليونان (حزب الديمقراطية الجديدة) سيفوز بالانتخابات البرلمانية بفارق 9 نقاط مئوية إذا أجريت الانتخابات الآن.

وأظهر الاستطلاع الذي

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