التربية: حرمان الطالب المعتدي على المراقبين من أداء الامتحان

2019/06/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-  بغداد/ المدىوجّهت وزارة التربية، يوم أمس الأحد، بحرمان الطالب من أداء الامتحانات لمدة سنتين اذا قام بالاعتداء على الكوادر التربوية في المركز الامتحاني.وذكرت الوزارة، في بيان، أن "وزارة التربية وجّهت تعليماتها لإدارة ومراقبي المراكز الامتحانية في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة / عدا إقليم كردستان، وذلك لقرب انطلاق الامتحانات العامة للدراستين المتوسطة والإعدادية حفاظاً على رصانتها التربوية".وأضافت أن "من توجيهات الوزارة لهذا العام حرمان الطالب من أداء الامتحانات لمدة سنتين إذا قام بالاعتداء على مدير المركز الامتحاني او المراقب"، مؤكدة "ضرورة تطبيق الضوابط والتعليمات الخاصة باختيارهم (المراقبين) تلافياً لمنع حدوث حالات الغش بين الطلبة؛ كون عملية الغش تؤثر سلباً على المستقبل الدراسي للطلبة."وتابعت الوزارة إن "من بين تلك الإجراءات عدم تكليف أي مدير مركز او معاون تم اكتشاف ظاهرة الغش الجماعي في مراكزهم الامتحانية في السنوات السابقة إذ لا يمنع القانون عملهم كمراقبين."

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