الحكمه صينيه و العصابه مع الأسف ” عراقيه ” !!!!!!

2019/06/02 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسدى حكيم صيني لواحد من الأباطره نصيحه و هو يقدم لو المشوره بخصوص حملاته العسكريه حيث قال له (( إذا أردت يا سيدي الإمبراطور أحتلال أو تدمير بلدٍ ما فلا حاجه لك في أن تشنَّ عليه حرباً داميه لسنوات طويله و أن تفتك بالأرواح فيه.يكفي أن تدمر نظامه التربوي و التعليمي و تعمم الفساد فيه و من ثم عليك الأنتظار عشرين سنة سترى أمامك بلد و قد تسلطت عليه عصابه من جهله و لصوص و عندها فقط ستدرك إن الطريق بات سالكاً أمامك لتسحق هذه البلاد و تحكم قبضتك عليها بسهولةٍ مطلقه)).

الحكمه صينيه و العصابه من الجهله و اللصوص مع الأسف ” عراقيه ” و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عامر الجبوري

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