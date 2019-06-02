بومبيو يعلق على العلاقة بين بغداد وأربيل

2019/06/02 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأ وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في اتصال هاتفي اليوم الأحد، نيجيرفان بارزاني، بمناسبة إنتخابه رئيساً لإقليم كردستان.وفي جانب آخر من الاتصال الهاتفي، أكد بومبيو على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإقليم كردستان والعراق في جميع المجالات، متمنيا تمتين العلاقات أكثر بين أربيل وبغداد، وحل جميع المشاكل العالقة بينهما عن طريق الحوار.بحسب بيان لمكتب بارزاني.من جهته عبر بارزاني، عن شكره لبومبيو لاتصاله الهاتفي، مجددا التأكيد على تقوية العلاقات بين الاقليم والعراق في جميع المجالات ومعالجة جميع المشاكل بين اربيل وبغداد عن طريق المفاوضات والحوار.وانتخب برلمان كردستان، الثلاثاء الماضي، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان بأصوات أغلبية الأعضاء الحاضرين، ليبدأ بذلك مرحلة سياسية جديدة بعد 18 عاماً متواصلة من شغله منصب رئيس وزراء الإقليم.وحصل نيجيرفان بارزاني على 68 صوتاً من مجموع أعضاء برلمان كردستان الحاضرين والبالغ عددهم 81 برلمانياً، وسط مقاطعة كتلتي الاتحاد الوطني الكردستاني وحراك الجيل الجديد.

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