القبض على عناصر سيطرتين في دبالى بسبب اعدام مواطنين

2019/06/02 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد عمليات ديالى اللواء الركن عبدالمحسن حاتم في بيان له، إنه “تم توقيف عناصر السيطرتين (جيش وشرطة) اللتين تجاوزتهما سيارة المسلحين وقتلت ال3 مدنيين بقرية ابو خنازير في ناحية ابي صيدا شمال شرقي المحافظة”.

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