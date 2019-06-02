مجلس الوزراء يعقد جلسته بمناقشة جملة من القضايا والموافقة على بعض القرارات

2019/06/02 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاء في بيان المكتب الإعلامي أن المجلس "أصدر العديد من القرارات من بينها : موافقة المجلس على تخويل محافظ كركوك صلاحية المصادقة على خطة مشاريع محافظة كركوك الاستثمارية لعام 2019".وأضاف البيان أن "المجلس أقر مشروع نظام تحديد أسس ومقدار التعويض والمكافأة للمشمولين بأحكام قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنى عليهم رقم (58) لسنة 2017".كما قرر بحسب البيان "الموافقة على حل المشاكل الاستراتيجية بالاعتماد على الملاك الوطني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما في بقية الوزارات".وتابع البيان أن "مجلس الوزراء على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992".كما أقر المجلس مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971.هذا وقرر مجلس الوزراء ايضا تعديل تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2019 بشأن صلاحية الوزير المختص ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة في إهداء السلع والخدمات ،كما قرر المجلس تغيير اسم شركة تعبئة الغاز لتصبح شركة تعبئة وخدمات الغاز .

انتهى.ص.هـ.ح.

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