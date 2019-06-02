2019/06/02 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

اقتصادية

أعلنت وزارة التجارة

العراقية، الأحد، شراء أكثر من 2.2 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي.

وبحسب بيان وزارة

التجارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، فإن العراق يأملُ شراءَ 5 ملايين طن

من القمح المحلي هذا العام، بعد زيادة المحاصيل بفعل هطول أمطار غزيرة.

انشر على مواقع التواصل !

Post Views:

2

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن شراء أكثر من 2 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن شراء أكثر من 2 مليون طن من القمح المحلي خلال الموسم الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).