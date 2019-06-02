روحاني: أمريكا يجب أن ترجع “دولة طبيعية” للحوار معها

2019/06/02 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/

دولي

قال الرئيس الإيراني

حسن روحاني اليوم الأحد ردًّا على عرض الولايات المتحدة الدخول في محادثات مع إيران

دون شروط مسبقة إن واشنطن هي التي غادرت مائدة التفاوض ”ويجب أن تعود دولة طبيعية“.

وكان وزير الخارجية

الأمريكي مايك بومبيو قال في وقت سابق اليوم إن الولايات المتحدة مستعدة للحوار مع

إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووي، لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى

إيران تتصرف ”كدولة طبيعية“.

ونقل الموقع الرسمي

للحكومة الإيرانية عن روحاني قوله ”الطرف الآخر الذي غادر مائدة التفاوض وخرق معاهدة

عليه أن يعود دولة طبيعية.



وإلى أن يتم ذلك ليس لنا أي خيار سوى المقاومة“.

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