2019/06/02 | 22:30

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الدفاع النيابية: لم يسمح لنا بدخول القواعد الأمريكية

الاحد

02

حزيران

2019 :

10:19 pm

23

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن القوات الأمريكية تمنع جميع

الوفود الأمنية والبرلمانية من الدخول لقواعدها العسكرية لغرض التفتيش

والاطلاع. عضو اللجنة كريم المحمداوي اوضح إن الرئاسات الثلاث اتفقت فيما بينها

على عدم مناقشة موضوع إخراج القوات الأجنبية من البلاد وعلى رأسها

القوات الأمريكية في الوقت الحالي، لافتا إلى إن الضغوط الأمريكية

دفعت الرئاسات الثلاث إلى منع أعضاء مجلس النواب من تشريع قانون إخراج

القوات الأجنبية.

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